FOTO – Dodò carica il gruppo: “Forza ragazzi, ho fiducia in tutti voi”

Dopo Fiorentina 1-2, Dodò carica la squadra sui social: messaggio di fiducia per il finale di stagione e per la salvezza

Dodò carica lo spogliatoio e l'ambiente. Dopo il 2-1 della Fiorentina sul Como, il messaggio arriva chiaro e diretto dallo spogliatoio: “Forza squadra, sappiamo che possiamo essere diversi, ho grande fiducia in tutti, andiamo ”. Parole semplici, ma pesanti, che sanno di responsabilità per questo finale di stagione. Qui sotto il post