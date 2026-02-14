FOTO – Dodò carica il gruppo: “Forza ragazzi, ho fiducia in tutti voi”

Dodò carica lo spogliatoio e l'ambiente. Dopo il 2-1 della Fiorentina sul Como, il messaggio arriva chiaro e diretto dallo spogliatoio: “Forza squadra, sappiamo che possiamo essere diversi, ho grande fiducia in tutti, andiamo ”. Parole semplici, ma pesanti, che sanno di responsabilità per questo finale di stagione. Qui sotto il post
