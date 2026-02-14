Il neo presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha voluto celebrare la vittoria dei viola con un messaggio pubblicato sui propri canali social.
SOCIAL – “Mio padre sarebbe fiero”, Giuseppe Commisso festeggia la vittoria a Como
La gioia del Presidente della Fiorentina sui propri canali social
Un commento breve ma carico di significato, rivolto direttamente alla squadra dopo il successo: «My father would be proud of you all», in italiano «Mio padre sarebbe fiero di tutti voi». Qui di seguito l'immagine:
