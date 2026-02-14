Viola News
SOCIAL – “Mio padre sarebbe fiero”, Giuseppe Commisso festeggia la vittoria a Como

La gioia del Presidente della Fiorentina sui propri canali social
Redazione VN

Il neo presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha voluto celebrare la vittoria dei viola con un messaggio pubblicato sui propri canali social.

Un commento breve ma carico di significato, rivolto direttamente alla squadra dopo il successo: «My father would be proud of you all», in italiano «Mio padre sarebbe fiero di tutti voi». Qui di seguito l'immagine:

