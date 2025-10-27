FOTO – De Gea motiva l’ambiente: “Gli ostacoli esistono per essere superati”

L'ex Manchester United, sui social, ha voluto ribadire l'importanza di superare questo brutto momento in casa viola

Uno dei leader della Fiorentina, David De Gea, ieri si è fatto sentire eccome in conferenza stampa. Le parole del portiere spagnolo sono risuonate nell'ambiente viola. L'ex Manchester United, sui social, ha voluto ribadire l'importanza di superare questo momento, postando delle foto su Instagram con sotto scritto: "Obstructions are there to be overcome", tradotto: "Gli ostacoli esistono per essere superati". Qui sotto la foto: