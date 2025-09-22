Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social FOTO – Convocati Bosnia per Cipro: presenti sia Kospo che Dzeko

social

FOTO – Convocati Bosnia per Cipro: presenti sia Kospo che Dzeko

FOTO – Convocati Bosnia per Cipro: presenti sia Kospo che Dzeko - immagine 1
Sono appena stati diramati i convocati della Nazionale bosniaca dal ct Sergej Barbarez: ci sono Dzeko e Kospo
Redazione VN

Sono appena stati diramati i convocati della Nazionale bosniaca dal ct Sergej Barbarez. Nonostante le prestazioni non siano state eccezionali, sono stati convocai entrambi i viola Edin Dzeko ed Eman Kospo. Ecco qui sotto la lista completa dei convocati per la sfida con Cipro, valida per le qualificazioni ai mondiali, e l'amichevole con Malta

FOTO – Convocati Bosnia per Cipro: presenti sia Kospo che Dzeko - immagine 1

Screenshot

Leggi anche
Fantacampionato “Violanews League”. Torna in testa Arezzo 1923. Iscrizioni ancora aperte
Bordocampista Dazn: “Viola come lo stadio. Se non vinci gli 80 dietro la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA