Federico Sala, giornalista di Dazn, ieri a bordocampo durante la sfida tra la Fiorentina e il Como, ha espresso la sua su Instagram riguardo alla situazione in casa viola. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Bordocampista Dazn: “Viola come lo stadio. Se non vinci gli 80 dietro la panchina…”
social
Bordocampista Dazn: “Viola come lo stadio. Se non vinci gli 80 dietro la panchina…”
L'opinione di Federico Sala, giornalista di Dazn, ieri a bordocampo durante la sfida tra la Fiorentina e il Como
#Pioliout è stato il trend sui social più smentito e sbriciolato degli ultimi 10 anni. Neanche il tempo di sedersi in panchina a San Siro, nel 2019, e #Pioliout era spammato ovunque, 2 anni dopo “Pioli is on fire” tormentava anche le estati dei DJ nelle discoteche di mezza Europa: il mondo capovolto. La Fiorentina oggi è parecchio lontana dalle aspettative sue e dei tifosi, ma nel salvadanaio di pensieri che Pioli si porta appresso l’idea più ingombrante è che si possa costruire qualcosa di speciale: “serve tempo” è la frase che ripete più spesso ai nostri microfoni, dopo una partita a tratti nevrastenica, con un ars oratoria che ha coinvolto arbitri, staff, giocatori e tribuna. Ecco, se non siete mai stati al Franchi è difficile da percepire, ma chi allena qui ha letteralmente in panchina 80 tifosi che ti urlano di tutto e, se non stai vincendo, non è una corrispondenza di amorosi sensi. Insomma la Fiorentina è il perfetto alter ego del proprio stadio, un cantiere a cielo aperto, quello che ormai non è più il Como".
© RIPRODUZIONE RISERVATA