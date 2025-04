FOTO- Colpani verso il rientro? Il Flaco manda un messaggio

Andra Colpani scalda il motore e si prepara per tornare in campo in questo finale di stagione. Il Flaco è tornato ad allenarsi col gruppo

Il Flaco è pronto per tornare già con l'Empoli? (LE PROBABILI FORMAZIONI) Il suo rientro in campo sembra essere sempre più vicino. L'ex Monza, ormai out dalla sfida casalinga col Genoa, sta scaldando i motori per tornare in campo e punta ad una convocazione già nella sfida di domenica pomeriggio con l'obiettivo di riscattare la propria stagione nel momento più importante per la Fiorentina.

Lo stesso Colpani, sul proprio profilo Instagram, ha postato una foto una foto dell'allenamento odierno che lo ritrae col pallone tra i piedi. Con la perdita di Dodòsulla fascia destra, il rientro in gruppo di Colpani, potrebbe essere ciò che serve alla Fiorentina di Palladino per continuare a lottare sul fronte Conference ma anche nella corsa all'Europa in queste ultime 5 partite di campionato. Qui sotto la foto:

