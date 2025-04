Tempi di recupero

L’appendicectomia, cioè la rimozione dell’appendice, è un’operazione relativamente semplice e sicura, spesso eseguita in laparoscopia. Per gli atleti professionisti, come i calciatori, i tempi di recupero sono più corti. Dodô, in caso di operazione, potrà tornare in campo in 3-4 settimane, con un ritorno all'attività motoria con la squadra dopo 2 settimane. Serve fare attenzione alla sutura interna: anche se esternamente si guarisce presto, bisogna evitare sforzi e traumi sulla zona operata per almeno 3–4 settimane. In caso di terapia conservativa, senza operazione cura tramite antibiotico, il rientro in campo sarebbe più breve e stimabile indicativamente in 10-15 giorni. Essendo però il calcio uno sport di contatto, è fondamentale evitare il rischio di trauma addominale durante la fase ancora infiammata. In sintesi, un calciatore può tornare in campo senza operazione se: