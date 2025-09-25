FOTO – Candeline in compagnia: Moreno e Beltran si ritrovano in Spagna

I due ex viola, entrambi in prestito, uno al Valencia e uno al Levante, si sono ritrovati in occasione del compleanno del giovane difensore ex Belgrano

L’ultima estate ha segnato una piccola svolta identitaria in casa Fiorentina: l’“argentinità” della rosa è stata di fatto azzerata. Le cessioni in prestito di Mati Moreno e Lucas Beltrán hanno infatti chiuso un capitolo che, nelle ultime stagioni, aveva dato un tocco sudamericano allo spogliatoio viola.