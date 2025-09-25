FOTO – Candeline in compagnia: Moreno e Beltran si ritrovano in Spagna

L’ultima estate ha segnato una piccola svolta identitaria in casa Fiorentina: l’“argentinità” della rosa è stata di fatto azzerata. Le cessioni in prestito di Mati Moreno e Lucas Beltrán hanno infatti chiuso un capitolo che, nelle ultime stagioni, aveva dato un tocco sudamericano allo spogliatoio viola.
I due ex viola, entrambi in prestito, uno al Valencia e uno al Levante, si sono ritrovati in occasione del compleanno del giovane difensore ex Belgrano
I due ex compagni hanno preso la stessa direzione, ma su sponde opposte della città di Valencia. Beltrán è approdato ai murciélagos, pronto a misurarsi con le pressioni del Mestalla, mentre Moreno ha scelto il Levante, determinato a crescere in un contesto meno esigente ma ricco di stimoli.
Ieri, in occasione del 23esimo compleanno di Moreno, i due si sono ritrovati, testimoniando come l’amicizia nata a Firenze vada oltre i colori e i trasferimenti di mercato.
