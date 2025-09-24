Ci sarà da aspettare del tempo prima di rivedere in campo Tariq Lamptey con la maglia della Fiorentina. Ad auguragli una pronta guarigione, anche una delle colonne portanti della squadra viola, David De Gea, che scrive così sul suo profilo Instagram attraverso una stories:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social FOTO – De Gea a Lamptey: “Pazienza e calma! Tornerai più forte”
social
FOTO – De Gea a Lamptey: “Pazienza e calma! Tornerai più forte”
Il messaggio social del portierone della Fiorentina, David De Gea, per l'infortunio subito da Lamptey con il Como
© RIPRODUZIONE RISERVATA