Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social FOTO – De Gea a Lamptey: “Pazienza e calma! Tornerai più forte”

social

FOTO – De Gea a Lamptey: “Pazienza e calma! Tornerai più forte”

FOTO – De Gea a Lamptey: “Pazienza e calma! Tornerai più forte” - immagine 1
Il messaggio social del portierone della Fiorentina, David De Gea, per l'infortunio subito da Lamptey con il Como
Redazione VN

Ci sarà da aspettare del tempo prima di rivedere in campo Tariq Lamptey con la maglia della Fiorentina. Ad auguragli una pronta guarigione, anche una delle colonne portanti della squadra viola, David De Gea, che scrive così sul suo profilo Instagram attraverso una stories:

 

Leggi anche
Pedullà risponde a Trevisani: “Non si infamano i fiorentini per difendere Pioli”
Immagini, video e storie: segui Violanews su INSTAGRAM! Siamo più di 45mila!

© RIPRODUZIONE RISERVATA