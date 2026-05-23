Fiorentina-Atalanta noiosa? L’idea alla “Amici miei” dei tifosi viola (VIDEO)

«Non era una protesta organizzata per la stagione deludente della squadra – ha spiegato uno di loro ai microfoni del Corriere Fiorentino – Semplicemente dopo 10 minuti di match stavamo sbadigliando e allora per buttarla sul ridere abbiamo pensato a una sorta di piccola Olimpiade con gare a squadre». Uno dei giochi è stata la corsa nei sacchi: «Dove abbiamo trovato i sacchi? Ce li hanno prestati al bar dietro la tribuna». Poi ruba bandiera, un-due-tre stella e anche una partita di bowling: «La boccia l’abbiamo creata con della carta igienica presa nei bagni, mentre per i birilli abbiamo usato bicchieri vuoti di carta e plastica, che poi abbiamo buttato via». Il gruppo di amici va insieme allo stadio da anni insieme e in una stagione così, all'ultima partita, hanno voluto divertirsi in una maniera diversa.