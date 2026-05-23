Momenti alla "Amici miei", per sopravvivere all’ennesima noiosa partita della stagione della Fiorentina. Durante la partita andata in scena ieri sera al Franchi, nel settore Maratona, un gruppo di otto tifosi si è divertito a improvvisare una serie di giochi nel parterre, suscitando applausi e risate del pubblico.
Corriere Fiorentino
Fiorentina-Atalanta noiosa? L’idea alla “Amici miei” dei tifosi viola (VIDEO)
«Non era una protesta organizzata per la stagione deludente della squadra – ha spiegato uno di loro ai microfoni del Corriere Fiorentino – Semplicemente dopo 10 minuti di match stavamo sbadigliando e allora per buttarla sul ridere abbiamo pensato a una sorta di piccola Olimpiade con gare a squadre». Uno dei giochi è stata la corsa nei sacchi: «Dove abbiamo trovato i sacchi? Ce li hanno prestati al bar dietro la tribuna». Poi ruba bandiera, un-due-tre stella e anche una partita di bowling: «La boccia l’abbiamo creata con della carta igienica presa nei bagni, mentre per i birilli abbiamo usato bicchieri vuoti di carta e plastica, che poi abbiamo buttato via». Il gruppo di amici va insieme allo stadio da anni insieme e in una stagione così, all'ultima partita, hanno voluto divertirsi in una maniera diversa.
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