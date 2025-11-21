Fiocco rosa in casa Ranieri: il capitano viola è diventato di nuovo padre

Luca Ranieri è diventato padre per la seconda volta. La compagna del capitano viola ha dato alla luce la piccola Amelia

Luca Ranieri è diventato padre per la seconda volta. Con un post su Instagram si apprende infatti che la compagna Camilla Bello ha dato alla luce Amelia questo martedì: "Grazie per averci regalato di nuovo questa gioia immensa, ti amiamo follemente" ha scritto lady Ranieri. Tanti auguri al difensore classe '99.