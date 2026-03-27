Nonostante l'età Edin Dzeko sta dimostrando di poter ancora essere decisivo. Nella gara di ieri contro il Galles l'ex viola ha segnato il gol che ha permesso di agganciare il Galles sull'1-1 portando la partita ai rigori, poi vinti. Insomma per la Nazionale Dzeko è ancora una punta di diamante e molti suoi ex compagni si sono uniti ai festeggiamenti.
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VIOLA NEWS social Dzeko trascina la Bosnia. I complimenti dell’ex compagno Sabiri: “Congratulazioni”
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Dzeko trascina la Bosnia. I complimenti dell’ex compagno Sabiri: “Congratulazioni”
Il viola Sabiri si congratula con l'ex compagno di squadra Dzeko
Tra questi c'è il viola Abdelhamid Sabiri che - attraverso il proprio profilo Instagram - si è complimentato con Dzeko: "Congratulazioni fratello".
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