Dzeko trascina la Bosnia. I complimenti dell’ex compagno Sabiri: “Congratulazioni”

Nonostante l'età Edin Dzeko sta dimostrando di poter ancora essere decisivo. Nella gara di ieri contro il Galles l'ex viola ha segnato il gol che ha permesso di agganciare il Galles sull'1-1 portando la partita ai rigori, poi vinti. Insomma per la Nazionale Dzeko è ancora una punta di diamante e molti suoi ex compagni si sono uniti ai festeggiamenti.