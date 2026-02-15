Viola News
Domenica di travestimenti per Gosens. L'allenamento a tema Carnevale

Domenica in famiglia per Gosens, in attesa di tornare un protagonista nella Fiorentina
Redazione VN

Ieri Robin Gosens ha assistito alla vittoria della sua Fiorentina dalla panchina. Il tedesco oggi si è concesso una corsa speciale in giro per Firenze. L'ex Atalanta ha passato una domenica in famiglia a tema Carnevale, con un vestito da coccinella. Un allenamento divertente, in attesa di tornare come protagonista nella Fiorentina. La sua storia su Instagram:

