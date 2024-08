Dodo: “Non è l’inizio che ci aspettavamo. Metteremo insieme tutto quello che serve”

Dodo ha voluto pubblicare un post sul proprio profilo Instagram per ammettere la delusione del momento, ma anche per dare un segnale di crescità

Il terzino brasiliano Dodo, uno dei pochi a giocare una buona partita contro il Venezia, ha voluto far sapere le proprie emozioni tramite un post sul proprio profilo Instagram. Al momento soltanto il secondo che ha voluto pubblicare qualcosa sulle pagine social, insieme a lui anche l'altro terzino Parisi. Il brasiliano non ha nascosto la propria delusione per l'inizio di questa nuova stagione, ma senza mai abbattersi e scrivendo che nelle prossime settimane faranno di tutto per migliorare questa situazione. Ecco le sue parole: