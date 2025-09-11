De Gea incorona Martinelli: “E’ forte. Dopo di me sarà il suo momento”

In uno spezzone diventato subito virale, un supporter viola si è avvicinato al portiere spagnolo con una domanda diretta: “Quanto è veramente forte Martinelli?”. La risposta di De Gea non ha lasciato dubbi sull’opinione che il campione iberico nutre per il giovane collega: “È forte, è forte. È giovane e deve imparare, ma quando io finirò la mia carriera sarà il suo momento”.