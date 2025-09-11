Viola News
De Gea incorona Martinelli: “E’ forte. Dopo di me sarà il suo momento”

Il commento di De Gea per Martinelli: stima e passaggio di testimone per il giovane portiere viola classe 2006
Redazione VN

Un pomeriggio tra la gente di Firenze per David De Gea, protagonista della nuova puntata di “Viola in incognito”, il gioco social ufficiale della Fiorentina che porta i calciatori gigliati nelle piazze della città, nascosti tra i passanti fino al momento in cui vengono riconosciuti dai tifosi.

In uno spezzone diventato subito virale, un supporter viola si è avvicinato al portiere spagnolo con una domanda diretta: “Quanto è veramente forte Martinelli?”. La risposta di De Gea non ha lasciato dubbi sull’opinione che il campione iberico nutre per il giovane collega: “È forte, è forte. È giovane e deve imparare, ma quando io finirò la mia carriera sarà il suo momento”.

