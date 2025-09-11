Un pomeriggio tra la gente di Firenze per David De Gea, protagonista della nuova puntata di “Viola in incognito”, il gioco social ufficiale della Fiorentina che porta i calciatori gigliati nelle piazze della città, nascosti tra i passanti fino al momento in cui vengono riconosciuti dai tifosi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social De Gea incorona Martinelli: “E’ forte. Dopo di me sarà il suo momento”
social
De Gea incorona Martinelli: “E’ forte. Dopo di me sarà il suo momento”
Il commento di De Gea per Martinelli: stima e passaggio di testimone per il giovane portiere viola classe 2006
In uno spezzone diventato subito virale, un supporter viola si è avvicinato al portiere spagnolo con una domanda diretta: “Quanto è veramente forte Martinelli?”. La risposta di De Gea non ha lasciato dubbi sull’opinione che il campione iberico nutre per il giovane collega: “È forte, è forte. È giovane e deve imparare, ma quando io finirò la mia carriera sarà il suo momento”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA