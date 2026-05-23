Compagno più sopravvalutato? Ruggeri: “Ora gioca nella Fiorentina”

L'esterno sinistro dell'Atletico Madrid ed ex Atalanta, Matteo Ruggeri, ha riposto ad una domanda molto scomoda al podcast "THE CLIMB". Alla domanda "il giocatore più sopravvalutato con cui hai giocato", l'ex calciatore della Dea ha risposto dicendo «adesso gioca nella Fiorentina». Detto questo, i giocatori attualmente in viola che hanno calcato con lui il campo da calcio sono diversi: con Roberto Piccoli ha condiviso un lungo percorso nel settore giovanile dell'Atalanta e giocato insieme anche in prima squadra nella stagione 2020/21. Con Brescianini, sempre a Bergamo, ci ha condiviso lo spogliatoio nel 2024/25. Ma non solo, nella stagione 2021/22, alla Salernitana, ha giocato anche con Luca Ranieri. Passando invece alle esperienze con la maglia azzurra, Ruggeri ha giocato in Under 17 con Edoardo Sadotti (nel biennio 2018/19), Fagioli, Fabbian e Ndour in Under 21. Insomma, le possibilità possono essere diverse...