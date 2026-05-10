Nella giornata che celebra la Festa della Mamma, il presidente viola Joseph Commisso dedica un post su Instagram alla madre Catherine.
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VIOLA NEWS social Commisso alla madre Catherine: “Buona festa, il tuo amore ci guida ogni giorno”
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Commisso alla madre Catherine: “Buona festa, il tuo amore ci guida ogni giorno”
Joesph Commisso dedica un post alla madre Catherine nella giornata che celebra la Festa della Mamma
Buona Festa della Mamma alla mia bellissima mamma e a tutte le meravigliose mamme. Mamma, questa Festa della Mamma è diversa per la nostra famiglia, ma mi ricorda ancora di più quanto siamo fortunati ad avere il tuo amore, la tua forza, la tua fede e il tuo cuore che ci guidano ogni giorno. Sei sempre stata il centro della nostra famiglia e l'amore che hai condiviso con papà continua a vivere in tutti noi. So che ti sta guardando dall'alto con immenso orgoglio e amore. Oggi celebriamo te, mamma. Grazie per tutto quello che hai fatto, per tutto quello che continui a fare e per il bellissimo esempio che ci dai ogni giorno. Ti voglio tanto bene. Buona Festa della Mamma.
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