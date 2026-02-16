VIOLA NEWS social Christensen: “De Gea il migliore di tutti. Cosa aspetto con più ansia? Giocare”

Christensen: “De Gea il migliore di tutti. Cosa aspetto con più ansia? Giocare”

Christensen
Le parole del danese nell'intervista YouTube a In-form
Redazione VN

Il portiere della Fiorentina Oliver Christensen ha parlato al canale YouTube In-form. Ecco alcuni passaggi dell'intervista al danese viola.

Cosa aspetti con più ansia?

—  

"Beh, semplicemente giocare di nuovo per la Fiorentina, visto che è passato un po' di tempo dall'ultima volta (intervista registrata prima della gara col Como in Coppa Italia, ndr)".

Sulla sua collezione di maglie

—  

"Colleziono maglie di altri giocatori, molti dei quali danesi. Durante le partite, incontro sempre nel tunnel gli altri giocatori per salutarci e scambiare le maglie. Una alla quale tengo è quella che ho scambiato con Sommer contro l'Inter".

Sul miglior portiere con il quale ha giocato

—  

"Probabilmente David de Gea. È lui o Schmeichel. Sono due grandi nomi, ma direi David. È una leggenda dello United. È stato anche eletto miglior portiere al mondo, o almeno della Premier diverse volte. Cosa ho imparato da lui? È difficile imitare il suo modo di stare in porta, ha uno stile molto speciale. Ma ha mani fantastiche e dei palmi enormi. Questo aiuta. Se abbiamo un bel rapporto? Sì, molto. Anche se mi ha preso il posto. Glielo dico spesso. È un grande uomo, non ti fa pesare minimamente il suo status o la sua carriera. 12 anni allo United, ha fatto grandi cose".

Sui migliori giocatori di movimento con i quali ha giocato

—  

"Ne ho incontrati diversi bravi. Nico González, Moise Kean... Arthur Melo mi ha impressionato molto. Anche Kevin-Prince Boateng. Com'era in spogliatoio? È un personaggio, lo sa anche lui. Ti faceva trash talking, segnava in allenamento e ti urlava di non andare a piangere dalla mamma".

