Il portiere della Fiorentina Oliver Christensen ha parlato al canale YouTube In-form. Ecco alcuni passaggi dell'intervista al danese viola.
Christensen: “De Gea il migliore di tutti. Cosa aspetto con più ansia? Giocare”
Cosa aspetti con più ansia?—
"Beh, semplicemente giocare di nuovo per la Fiorentina, visto che è passato un po' di tempo dall'ultima volta (intervista registrata prima della gara col Como in Coppa Italia, ndr)".
Sulla sua collezione di maglie—
"Colleziono maglie di altri giocatori, molti dei quali danesi. Durante le partite, incontro sempre nel tunnel gli altri giocatori per salutarci e scambiare le maglie. Una alla quale tengo è quella che ho scambiato con Sommer contro l'Inter".
Sul miglior portiere con il quale ha giocato—
"Probabilmente David de Gea. È lui o Schmeichel. Sono due grandi nomi, ma direi David. È una leggenda dello United. È stato anche eletto miglior portiere al mondo, o almeno della Premier diverse volte. Cosa ho imparato da lui? È difficile imitare il suo modo di stare in porta, ha uno stile molto speciale. Ma ha mani fantastiche e dei palmi enormi. Questo aiuta. Se abbiamo un bel rapporto? Sì, molto. Anche se mi ha preso il posto. Glielo dico spesso. È un grande uomo, non ti fa pesare minimamente il suo status o la sua carriera. 12 anni allo United, ha fatto grandi cose".
Sui migliori giocatori di movimento con i quali ha giocato—
"Ne ho incontrati diversi bravi. Nico González, Moise Kean... Arthur Melo mi ha impressionato molto. Anche Kevin-Prince Boateng. Com'era in spogliatoio? È un personaggio, lo sa anche lui. Ti faceva trash talking, segnava in allenamento e ti urlava di non andare a piangere dalla mamma".
