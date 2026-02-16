Christensen: “De Gea il migliore di tutti. Cosa aspetto con più ansia? Giocare”

Sul miglior portiere con il quale ha giocato

"Probabilmente David de Gea. È lui o Schmeichel. Sono due grandi nomi, ma direi David. È una leggenda dello United. È stato anche eletto miglior portiere al mondo, o almeno della Premier diverse volte. Cosa ho imparato da lui? È difficile imitare il suo modo di stare in porta, ha uno stile molto speciale. Ma ha mani fantastiche e dei palmi enormi. Questo aiuta. Se abbiamo un bel rapporto? Sì, molto. Anche se mi ha preso il posto. Glielo dico spesso. È un grande uomo, non ti fa pesare minimamente il suo status o la sua carriera. 12 anni allo United, ha fatto grandi cose".