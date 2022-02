Burdisso ieri al da Luz: fra talenti e l’incontro con l’ex compagno di squadra

Tra i talenti dell'Ajax e quelli della compagine di casa, di sicuro non sarà mancato il lavoro per il d.t. gigliato

Spettatore interessato ieri sera da Luz di Lisbona. Il direttore tecnico viola Nicholas Burdisso era infatti presenti sugli spalti dello stadio del Benfica per assistere alla gara di Champions League contro l'Ajax, terminata dopo mille emozioni con il risultato di 2-2.

La presenza del dirigente della Fiorentina è testimoniata dalla storia pubblicata su Instagram dall'ex portiere brasiliano (oggi dirigente) Artur Moraes, ex compagno di Burdisso ai tempi della Roma. Tra i talenti presenti nella squadra olandese e quelli della compagine di casa, di sicuro non sarà mancato il lavoro per il d.t. gigliato.