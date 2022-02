I nomi di Burdisso per il futuro: nel mirino due difensori graditi al dt

Senesi e Dalot nella lista del direttore tecnico viola

La Fiorentina guidata sul mercato da Nicolas Burdisso prepara il mercato che verrà e si muove già per la difesa, dove sono da definire le situazioni di Milenkovic e Odriozola. I due profili attenzionati in caso di partenza sono Marcos Nicolas Senesi, centrale argentino (ma anche con passaporto italiano) che evidentemente ha in Burdisso un estimatore (e forse anche un contatto diretto) e l'ex Milan Diogo Dalot. Sanesi ha un contratto con il Feyenoord fino al giugno 2023, ma soprattutto ha un valutazione che non supera i 12 milioni di euro. La Fiorentina il terreno attorno a Senesi lo ha sondato, già nel corso del prossimo mese potrebbe arrivare qualche novità. Dalot, portoghese, classe 1999 e anche lui con in tasca un contratto che scadrà nel giugno del prossimo anno, costa ugualmente intorno ai 12 milioni con la prospettiva del ribasso verso la scadenza. Non mancherà la concorrenza, le prossime settimane saranno decisive.