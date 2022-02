Il difensore che ci vuole: Senesi, ecco chi è il centrale che piace a Burdisso

L'identikit del giocatore del Feyenoord fatto da La Nazione

Nella giornata di ieri, La Nazione aveva lanciato due nomi per la difesa viola del futuro: Marcos Senesi e Diogo Dalot. Per quanto riguarda il terzino destro portoghese, la speranza di tutti è che ovviamente Alvaro Odriziola possa rimanere almeno un'altra stagione in riva all'Arno. Quella relativa, invece, al centrale difensivo è una questione assai delicata, sia in caso di permanenza di Nikola Milenkovic, che ancor di più ovviamente nell'eventualità di una sua cessione. Serve un difensore affidabile e magari anche bravo tecnicamente, che possa aiutare nell'impostazione da dietro, tra l'altro uno dei cardini del gioco di Vincenzo Italiano. Quello di Senesi (qui la sua scheda su tuttitalenti.com) è un profilo che sembrerebbe perfetto, come appunto scrive lo stesso quotidiano: il centrale (mancino) del Feyenoord compirà quest'anno 25 anni ed il suo contratto scade nel 2023. Unico problema? La concorrenza che ci sarà a giugno su di lui. In Argentina oltre alla Viola parlano anche delle italiane Roma e Napoli.