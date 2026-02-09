Il telecronista sportivo, Stefano Borghi, ha parlato sul suo canale YouTube della prova della Fiorentina contro il Torino. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Borghi: “Presi gol da errori individuali sconcertanti. Pareggio che costa caro”
social
Borghi: “Presi gol da errori individuali sconcertanti. Pareggio che costa caro”
Le parole del giornalista e telecronista sportivo, Stefano Borghi, sulla prova della Fiorentina contro il Torino
La Fiorentina ha preso dieci gol tra calci d'angolo e punizioni indirette, oltre ad errori individuali sconcertanti, come quello che porta al gol di Casadei. Conoscendo Vanoli, non posso pensare neanche per un secondo che questo fosse un piano partita: è andata in questo modo perché la Fiorentina ha interpretato la partita nella maniera sbagliata. Detto questo, la partita l'aveva comunque ripresa. Il mercato è stato buono sugli esterni, perché Solomon e Harrison sono giocatori che portano cose positive per questo modo di giocare. Poi ha ritrovato anche il gol Kean, dopo averne sbagliati 2/3. Però, in pieno recupero, si fa infilare su una palla da fermo. E questo è un pareggio che costa parecchio, perché mantiene molta pressione addosso alla squadra e il Lecce ne ha approfittato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA