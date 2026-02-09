Borghi: “Presi gol da errori individuali sconcertanti. Pareggio che costa caro”

Viola News
Stefano Borghi
Le parole del giornalista e telecronista sportivo, Stefano Borghi, sulla prova della Fiorentina contro il Torino
Il telecronista sportivo, Stefano Borghi, ha parlato sul suo canale YouTube della prova della Fiorentina contro il Torino. Le sue parole:

La Fiorentina ha preso dieci gol tra calci d'angolo e punizioni indirette, oltre ad errori individuali sconcertanti, come quello che porta al gol di Casadei. Conoscendo Vanoli, non posso pensare neanche per un secondo che questo fosse un piano partita: è andata in questo modo perché la Fiorentina ha interpretato la partita nella maniera sbagliata. Detto questo, la partita l'aveva comunque ripresa. Il mercato è stato buono sugli esterni, perché Solomon e Harrison sono giocatori che portano cose positive per questo modo di giocare. Poi ha ritrovato anche il gol Kean, dopo averne sbagliati 2/3. Però, in pieno recupero, si fa infilare su una palla da fermo. E questo è un pareggio che costa parecchio, perché mantiene molta pressione addosso alla squadra e il Lecce ne ha approfittato.

