Borghi: “Nella Fiorentina c’è del terrore. Il Verona è uno spartiacque”

"La Fiorentina ha messo a nudo, in modo imbarazzante, la sua incosistenza. La partita di reggio Emilia, con un Sassuolo senza Berardi, si era messa bene. Già sul rigore si intravede l'inceppamento, c'è una scena non bella. La Fiorentina è fragilissima, senza spina dorsale, che viene surclassata, e che prende gol sui piazzati. De Gea, per una volta, è stato negativo. Lo sfogo di Vanoli indica una situazione di nervosismo, di terrore, quasi ingestibile. Sarà una settimana durissima a Firenze, complice la Conference. Se perde contro il Verona la squadra rimarrà in un tunnel, dal quale uscire sarà difficilissimo. Il tempo delle attese è finito, la Fiorentina ha davanti una missione molto ardua, salvarsi sarà estremamente difficile."