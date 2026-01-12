Il telecronista sportivo, Stefano Borghi, ha parlato sul proprio canale YouTube della partita pareggiata dalla Fiorentina contro il Milan. Le sue parole:
Borghi: "Luce accesa con Kean contro la Cremonese. Messe le basi per la salvezza"
Borghi: “Luce accesa con Kean contro la Cremonese. Messe le basi per la salvezza”
Le parole del telecronista sportivo, Stefano Borghi, sulla crescita che sta avendo la Fiorentina nelle ultime settimane
Il Milan è in difficoltà, anche ieri con la Fiorentina ha rischiato di perderla. La traversa di Brescianini è stata clamorosa, oltre alla parata di Maignan su Kean. I viola, per me, hanno svoltato. Lo si è visto in troppe cose. A partire da Dodò e Gosens. Vanoli l'ha preparata lì, portando gli esterni all'interno del campo e creando difficoltà al Milan nelle letture difensive. I calci piazzati diventano una risorsa per la Fiorentina con il piede di Gudmundsson e le teste di giocatori come Comuzzo, che torna ad essere positivo. Poi, la reazione dopo l'1-1: creando due occasioni clamorose. Con questi valori credo si siano messe le basi per la salvezza. La luce si è accesa con il gol di Kean con la Cremonese. Lo si è visto prima con la Lazio e poi con il Milan. Sono solo due punti e servono le vittorie, ma questi punti parlano molto di più rispetto ai singoli risultati.
