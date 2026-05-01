Il giornalista e corrispondente a New York, Massimo Basile, ha scritto sui suoi profili social della situazione allenatore in casa Fiorentina in vista della prossima stagione. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS social Basile: “Fiorentina? Il prossimo allenatore deve rappresentare un’opportunità”
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Basile: “Fiorentina? Il prossimo allenatore deve rappresentare un’opportunità”
Il pensiero del giornalista, Massimo Basile, in merito al futuro allenatore che dovrà prendere la Fiorentina in estate
Il prossimo allenatore deve rappresentare una opportunità per la Fiorentina. Non viceversa. Se non cambiamo questa linea, non torneremo mai dove ci compete.
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