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Basile: “Fiorentina? Il prossimo allenatore deve rappresentare un’opportunità”

Basile: “Fiorentina? Il prossimo allenatore deve rappresentare un’opportunità” - immagine 1
Il pensiero del giornalista, Massimo Basile, in merito al futuro allenatore che dovrà prendere la Fiorentina in estate
Redazione VN

Il giornalista e corrispondente a New York, Massimo Basile, ha scritto sui suoi profili social della situazione allenatore in casa Fiorentina in vista della prossima stagione. Queste le sue parole:

Il prossimo allenatore deve rappresentare una opportunità per la Fiorentina. Non viceversa. Se non cambiamo questa linea, non torneremo mai dove ci compete.

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