In una serata decisamente da dimenticare per la Fiorentina, sconfitta 1-3 dal Como in Coppa Italia, c’è comunque una nota lieta da salvare. Si tratta di Luis Balbo, giovane esterno viola, lanciato per la prima volta da titolare in prima squadra. Un debutto tutt’altro che timido, impreziosito anche da un’occasione nei minuti iniziali che lo ha visto andare vicino al primo gol con la maglia gigliata.
VIOLA NEWS social Balbo si emoziona dopo l’esordio: “Un sogno da quando ero bambino”
Balbo si emoziona dopo l’esordio: “Un sogno da quando ero bambino”
Il post social del giovanissimo giocatore
Al termine del match, il laterale venezuelano ha voluto condividere tutta la propria emozione sui social. Su Instagram ha pubblicato uno scatto della serata accompagnato dalla scritta "Sogno sin da bambino".
