Ufficializzata la data e la prima avversaria che la Fiorentina, nel prossimo campionato di Serie A 2026/27, affronterà all'Artemio Franchi di Firenze. La gara, dunque, si giocherà il 29 agosto 2026 contro il Frosinone, club neopromosso dalla Serie B
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VIOLA NEWS serie a Fiorentina, Serie A 2026/27: quando e con chi si giocherà la prima al Franchi
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Fiorentina, Serie A 2026/27: quando e con chi si giocherà la prima al Franchi
Svelata la data e l'avversaria che la Fiorentina affronterà per la prima volta al Franchi nel prossimo campionato di Serie A
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