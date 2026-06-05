Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS serie a Fiorentina, Serie A 2026/27: quando e con chi si giocherà la prima al Franchi

serie a

Fiorentina, Serie A 2026/27: quando e con chi si giocherà la prima al Franchi

Fiorentina, Serie A 2026/27: quando e con chi si giocherà la prima al Franchi - immagine 1
Svelata la data e l'avversaria che la Fiorentina affronterà per la prima volta al Franchi nel prossimo campionato di Serie A
Redazione VN

Ufficializzata la data e la prima avversaria che la Fiorentina, nel prossimo campionato di Serie A 2026/27, affronterà all'Artemio Franchi di Firenze. La gara, dunque, si giocherà il 29 agosto 2026 contro il Frosinone, club neopromosso dalla Serie B

Leggi anche
Fiorentina, Serie A 2026/27: con chi e quando si giocherà la prima giornata
Calendario 2026-27 – Tutte le date delle gare stagionali della Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA