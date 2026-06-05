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Fiorentina, Serie A 2026/27: con chi e quando si giocherà la prima giornata

Fiorentina, Serie A 2026/27: con chi e quando si giocherà la prima giornata - immagine 1
Svelata la prima avversaria del prossimo campionato di Serie A 2026/2027 della Fiorentina: ecco con chi e quando giocherà
Redazione VN

Svelata la prima avversaria del prossimo campionato di Serie A 2026/27 della Fiorentina. I viola inizieranno nel weekend del 22-23 agosto presso lo stadio Olimpico contro la Roma

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