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Calendario Fiorentina Serie A 2026/27: ecco quando si giocherà con la Juventus

Calendario Fiorentina Serie A 2026/27: ecco quando si giocherà con la Juventus - immagine 1
Ufficializzate le date delle sfide nel campionato di Serie A 2026/27 della Fiorentina contro la Juventus: ecco quando si giocheranno
Redazione VN

Svelate anche le date delle partite contro la Juventus della Fiorentina nel campionato di Serie A 2026/2027. La sfida d'andata verrà giocata il weekend del 7-8 novembre a Firenze, mentre il ritorno a Torino nel weekend del 24-25 aprile 2027

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