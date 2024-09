Subito due rientri per Palladino. Al Viola Park si attendono i nazionali

Primi ritorni

Il Corriere Dello Sport fa il punto sui disponibili: il primo a disposizione sarà Pongracic, pronto dopo gli impegni con la Croazia. Con lui anche Kean, subito rientrato da Budapest dopo Israele-Italia con il gol decisivo realizzato. Situazione diversa per Gudmundsson: l'islandese è volato in patria per sostenere il processo per "cattiva condotta sessuale", con udienza fissata per giovedì. Tornerà in Italia venerdì 13, prima di scoprire i vari risvolti successivi del caso.