Nico, esclusa lesione. Ma Italiano non sorride: ecco quante gare potrebbe saltare

Nessuna lesione ma solo uno stop preventivo che priverà Vincenzo Italiano di Nico Gonzalez per le prossime partite di campionato e Conference . Poteva andare peggio, anche se di fatto quello avvertito dall’argentino nei minuti iniziali del match contro l’Inter è stato un fastidio che, pur non provocandogli guai peggiori, lo porterà a dover stare lontano dal campo per circa due settimane. Già da ieri il giocatore ha iniziato un percorso di lavoro differenziato, puntando a tornare disponibile prima della sosta per i Mondiali.

L'avventura con la Nazionale in Qatar è infatti il vero obiettivo di Gonzalez che, dopo aver fatto i conti con un problema all’anca ad agosto e uno al tallone per buona parte di settembre (con già 22 gare saltate in viola, ECCO LA SUA CARRIERA NEL DETTAGLIO), adesso sarà costretto a un nuovo stop, nel corso del quale potrebbe saltare fino a quattro gare. Non sorride dunque Italiano che dovrà fare a meno del capocannoniere della rosa, vista la miglior media-reti (un gol ogni 98’) di Nico. La speranza è quella di poter ritrovare l’argentino per le sfide contro Salernitana e Milan. Fonte Corriere dello Sport-Stadio.