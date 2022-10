Gonzalez gioca poco? Ecco la sua carriera in dettaglio

La carriera di Nicolas Gonzalez dagli esordi in Argentina al passaggio in Bundesliga per poi arrivare in Serie A alla Fiorentina.

Per Nicolas Gonzalez questa è la settima stagione da calciatore professionista. La carriera cominciata in Argentina con l'Argentinos Juniors l'ha visto esordire a 18 anni nella seconda divisione argentina con relativa promozione. Poi il passaggio in Europa (2 anni di Bundesliga e 1 di Bundesliga-2) e l'arrivo a Firenze. Giocatore che in campo non si risparmia, Gonzalez dal suo arrivo in Europa ha una percentuale di minuti giocati sul totale a disposizione in campionato che ha superato solo una volta e di poco il 70%. A Stoccarda il suo minutaggio è diminuito stagione dopo stagione tanto che prima di arrivare alla Fiorentina aveva giocato solo il 30,49% dei minuti a sua disposizione. Lo scorso anno a Firenze è risalito al 63,18% mentre in questo inizio di campionato le sue presenze sono sotto il 20%