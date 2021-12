Roma, indebitamento finanziario al 31 ottobre pari a 442,1 milioni di euro

L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 31 Ottobre 2021 evidenzia un indebitamento netto pari a 442,1 milioni di euro

Su richiesta ufficiale della Consob, l’ AS Roma ha comunicato le informazioni finanziarie mensili del mese di agosto. Di seguito il comunicato pubblicato dalla società giallorossa:

L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 31 Ottobre 2021 evidenzia un indebitamento netto pari a 442,1 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 311,7 milioni di euro al 30 Giugno 2021. L’incremento rispetto al 30 Giugno 2021, pari a 130,4 milioni di euro, è sostanzialmente determinato dai finanziamenti soci erogati nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre da Romulus and Remus Investments LLC (“RRI”) per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”), per 120,9 milioni di euro, e da una riduzione delle disponibilità liquide.