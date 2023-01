Ricordo di Astori, alla madre il riconoscimento “Costruiamo Gentilezza”

Domani, sabato 7 gennaio, Davide Astori avrebbe compiuto 36 anni. Alla madre, Anna, andrà il riconoscimento "Costruiamo Gentilezza nello sport". In una lettere in genitori di Davide scrissero “Era dotato di una gentilezza rara, spesso disarmante. Non doveva sforzarsi per esserlo, è sempre stato così, sin da bambino". Ad Anna Astori, dunque, verrà consegnata la maglia di Ambasciatrice di "Costruiamo Gentilezza nello sport", riconoscimento promosso da Ussi Toscana e Costruiamo Gentilezza. La madre ogni giorno testimonia attraverso i progetti e le iniziative che porta avanti con la famiglia il valore e i valori di Davide Astori e il riconoscimento "Costruiamo Gentilezza nello sport" è anche un modo per ringraziarla e per ricordare Davide Astori.