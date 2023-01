VN – Zurkowski ormai fatta allo Spezia

Sta per chiudersi l'avventura di Zurkowski a Firenze, un'avventura del resto mai decollata. La società ligure ha ottenuto prima il via libera dalla Fiorentina e adesso anche il giocatore si è convinto di accettare il passaggio alle dipendenze di Gotti. In serata l'affare dovrebbe chiudersi definitamente e domenica il polacco dovrebbe essere già ad assistere alla partita degli aquilotti. Il contratto proposto dallo Spezia prevede per lui una scadenza fino al 2026: dagli ultimi dettagli deve scaturire la formula che prevede l'acquisto definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.