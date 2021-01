Prandelli punta il dito su Ribery. Servono le magie del francese per rialzarsi

L’investitura è arrivata direttamente dalla conferenza stampa di Prandelli nella serata di ieri: sarà Ribery l’uomo della rinascita, sarà lui a far vincere la Fiorentina. Franck ha scelto Firenze e ha scelto di lottare fino alla fine per combattere indipendentemente da ciò che gli ruota intorno. Forse quando ha deciso di vestire la casacca viola, aveva pensato ad altri obiettivi, altri compagni di squadra, un’altra classifica ma non per questo che si tirerà certo indietro nella difficoltà. Questo quanto possiamo leggere nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio. Il tecnico e il fuoriclasse hanno avuto modo di chiarirsi dopo la prematura uscita dal campo del francese nell’intervallo della disfatta di Napoli. Ora più che mai è necessario stare compatti e remare verso la stessa direzione. Questa sera al Franchi arriva il fanalino di coda Crotone, in netta ripresa nelle ultime uscite, e più che mai è obbligatorio vincere. E per farlo Prandelli si affiderà al suo numero 7 in coppia con Dusan Vlahovic. Ribery è ancora a caccia del primo sigillo in questa stagione, e del primo assoluto sul Franchi, e questa sera l’occasione è ghiotta.

