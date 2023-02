Milenkovic, problema all’adduttore. Da rivalutare nei prossimi giorni

Problema muscolare per Milenkovic, nei prossimi giorni si capirà qualcosa in più

Potrebbe non essere troppo serio il problema di Nikola Milenkovic. Nei prossimi giorni si capirà qualcosa in più, ma dalla prima impressione sembra che l'infortunio muscolare riguardi l'adduttore della coscia. Il giocatore - come riferito da Italiano - è apparso preoccupato ma il k.o. potrebbe non essere di grave entità.