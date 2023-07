Lorenzo Chiesa si svincola dalla Fiorentina. Futuro alla Juventus?

Come riporta Il Tirreno il mercato della Fiorentina passa anche dalle uscite dei più giovani. Aspettando la nascita della squadra Under 23, prevista per la prossima stagione, sono molti i giovani che si proveranno a mettere in mostra fuori da Firenze. Per esempio Eduard Dutu, ad un passo dall'Ancona, mentre Davide Gentile è passato in prestito secco al Fiorenzuola. Chi invece si è svincolato senza trovare un accordo per il rinnovo è Lorenzo Chiesa, fratello del più famoso Federico Chiesa. Ancora non è dato sapere se andrà anche lui alla Juventus o intraprenderà una strada diversa da quella del fratello. Il futuro sarà con una maglia diversa anche per dei giocatori della prima squadra come, Kokorin, Igor in direzione Brighton e il terzino Aleksa Terzic