Lo Monaco: “Fiorentina? Ecco chi prenderei in difesa, a centrocampo e davanti”

"Resta il rammarico per non aver portato a casa la Conference League, però ritengo che sia stata una stagione estremamente positiva. Ottavo posto in classifica e due finali raggiunte: non penso che all'inizio la Fiorentina fosse partita con questi obiettivi. Poi sono stati valorizzati molti giocatori, tra i quali Ranieri. Appena due anni fa l'80% di questa squadra si era salvata nelle ultime giornate. Adesso si può imbastire una programmazione che possa portare in alto la Fiorentina. Mercato? Qualcuno lascerà Firenze. Probabilmente uno di questi sarà Amrabat, però credo anche che la società non si farà trovare impreparata. È innegabile che la Fiorentina comunque ha bisogno di un difensore centrale importante ed un giocatore a centrocampo nel caso andasse via Amrabat. In difesa andrei su Botman, mentre a centrocampo su Tielemans. Credo che sia desiderio della società di essere sempre più competitivi. Italiano? Montiamo casi dove non ci sono. Sarebbe stata comunque una sciocchezza mandarlo via. Penso comunque che abbia le possibilità di allenare squadre di livello. Sostituire Spalletti ora, però, non sarebbe stato saggio da parte sua. Se fosse andato via avrei puntato tutto su Aquilani comunque. Attaccante? Credo che ci sia bisogno di una punta da almeno 15 gol. Io andrei su Icardi".