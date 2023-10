Lazio con meno certezze. Occasione per prendere un posto in alta classifica

Un tempo, vent’anni fa, il bilancio degli scontri diretti era a favore nostro, ora sono avanti loro. Però, se qualcosa abbiamo capito della Viola di Italiano, è che fa meglio quando trova altre squadre che giocano, o almeno ci provano. L'inizio horror in campionato e la bastonata subita in Champions toglie delle certezze alla squadra di Sarri. La speranza è far pendere la bilancia verso la seconda destinazione. Tutti ci aspettiamo una conferma di Beltran, nel senso di una maglia da titolare e di altri gol dopo i primi ai serbi. Che tocchi a lui giocare dall’inizio, è probabile. Quanto ai gol, calma, la Lazio non è il Cucaricki e potrebbe ancora volerci un po’ per segnare con continuità in campionato. Il segnale, comunque, è arrivato. E occhio a non dare per perso Nzola: c’è bisogno anche di lui per andare forte. Oltre all'attacco serve ritrovare una difesa degna di questo nome. Vedremo cosa si inventerà Italiano sulla destra. Bisogna riprendersi subito una classifica alta. Farlo contro la Lazio varrebbe doppio, affossando una rivale per i posti che valgono l’Europa. Lo riporta la Repubblica.