Il Chelsea su Nico Gonzalez? Romano: “La situazione è chiara”

L'inizio di stagione super di Nico Gonzalez, al netto della prestazione di ieri, ha riacceso qualche faro di mercato sul numero 10 della Fiorentina. Di lui si parla (di nuovo) in Inghilterra, stavolta addirittura in orbita Chelsea, un club che negli ultimi due anni ha speso l'impossibile. Una voce che viene sgonfiata da Fabrizio Romano, uno dei massimi esperti di mercato internazionale. Nella sua rubrica Daily Briefing, ha detto: "Onestamente non sono a conoscenza di alcun contatto del Chelsea per Nico Gonzalez in questa fase. La situazione è molto chiara da quando la Fiorentina ha rifiutato 40 milioni di sterline dal Brentford la scorsa estate" le parole riportate da sportsworldinfo. Ricordiamo inoltre che l'argentino ha recentemente rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2028.