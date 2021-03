Fossi: “Spero che problemi Viola Park vengano risolti. Nuovo Stadio? Prima la salvezza”

Oggi a Campi Bisenzio è stato inaugurato il nuovo campo in sintetico del Lanciotto Calcio. Nel corso del Pentasport sono state riportate le parole del sindaco Emiliano Fossi che fa il punto sullo stadio nuovo e dà il suo parere sul ricorso di Italia Nostra sul centro sportivo di Bagno a Ripoli:

Di solito in Italia ci si lamenta sempre per la lunghezza dei tempi, spesso ci si incontra con problemi come la Burocrazia. Su Bagno a Ripoli questo elemento non c’era stato. Anche per il bel lavoro dell’amministrazione comunale i tempi erano stati celeri rispetto alla media. Il centro sportivo è alla base del progetto Fiorentina, è fondamentale. E mi auguro che il tutto sia risolto nel più breve tempo possibile. Nuovo Stadio a Campi? Non ci sono novità, siamo in attesa di capire la scelta della Fiorentina. Le istituzioni sono pronte ad affrontare la questione stadio. I viola sono concentrati sulla situazione della squadra. I pensieri adesso sono rivolti alla salvezza, poi si concentreranno con grande attenzione sul tema infrastrutturale