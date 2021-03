L’avvocato: “Ecco i tre motivi per la richiesta di trasferimento al Tar”. Sui tempi…

Fausto Falorni, avvocato del comune di Bagno a Ripoli, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare del delicato capitolo Viola Park:

Premessa: si può fare ricorso o al Tar o al capo straordinario dello stato. Il primo può essere fatto entro 70 giorni, mentre per il secondo possono passare 120. Per il secondo, la controparte, il comune di Bagno a Ripoli e non solo, possono chiedere che questo ricorso venga trasferito al Tar. Questa richiesta si chiama Atto di imposizione. Italia Nostra in questo caso ha 60 giorni di tempo per farlo, altrimenti il ricorso finisce lì. Perchè è stato chiesto il trasferimento? Ci sono almeno tre motivi fondamentali: 1. Davanti al Tar c’è una possibilità di contradditorio e di dialettiche più ampie e più ricche. C’è un confronto con la controparte e con i giudici più ampio e approfondito. 2. Il giudizio al Tar può avere tempi più celeri, si parla di sei mesi/un anno per decidere il merito. 3. La decisione del Tar può essere impugnata, mentre quella al capo straordinario dello stato è inappellabile. Per questi tre motivi il comune ha comunicato a Italia Nostra di trasferire il ricorso. La sospensione dei lavori? E’ una loro richiesta che sarà esaminata dopo che loro accetteranno il trasferimento di campo al Tar. E’ prevedibile che la decisione riguardo questo venga presa tra aprile e maggio. Naturalmente la decisione presa potrà essere impugnata da chi non è soddisfatto, davanti al giudizio di stato. Il Tar potrebbe anche decidere di non pronunciarsi su questa richiesta, ma esprimersi direttamente sul merito. Anche in questo caso la parte lesa può appellarsi al giudizio di stato. Tempistica? Se per il Tar ci vogliono tra i 6 e i 12 mesi, per il consiglio di stato i tempi sono più lunghi. In questo caso per avere una decisione sul merito, occorrerà forse un anno/un anno e mezzo con un po’ di buona sorte… Essendo un tema di diritto urbanistico, questo sarebbe il secondo e ultimo grado