Italia Nostra rilancia: “Viola Park è solo speculazione”. E si alza il coro dei comitati

Nonostante le minacce e le telefonate intimidatorie ricevute negli ultimi giorni, Italia Nostra non ritirerà il ricorso straordinario al presidente della Repubblica contro il progetto di centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli “ed è più che mai determinata – rilancia – a fermare quella che appare una mera operazione speculativa di un privato, insieme ad altre associazioni ambientaliste e ai gruppi di cittadinanza che si sono attivati”. La Nazione riporta la nota della presidente Ebe Giacometti dove, si legge “l’unica colpa dell’associazione e dei suoi rappresentanti è quella di chiedere il rispetto delle norme urbanistiche esistenti”.

Spauracchio

L’associazione in passato ha già ricevuto ondate d’odio da parte della tifoseria della Roma, dopo il ricorso (vinto) sulla vicende dello stadio a Tor di Valle e attacca: “Riteniamo inaccettabile questo attacco personale contro un esponente dell’associazione (Leonardo Rombai n.d.r.) che tanto ha fatto per la tutela del patrimonio culturale di Firenze”. Solidarietà a cui si accodano anche Legambiente, Wwf Toscana e Wwf Oasi dell’area fiorentina: “chi si dichiara amante di Firenze e della sua squadra di calcio, e poi si comporta in questo modo, calpesta la nostra città e la nostra cultura”. Solidarietà a Rombai e condanna alle minacce arrivano anche dalla Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio, dall’associazione ambientalista Idra e dai consiglieri comunali fiorentini 5 Stelle Lorenzo Masi e Roberto De Blasi. Perunaltracittà definisce “una scelta urbanistica scellerata” il progetto del Viola Park, mentre Il Popolo della Famiglia attacca anche il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, che aveva definito “braccio armato dei comitati” Italia Nostra.

ACF: “Incredulità e profondo rammarico per ricorso di Italia Nostra. Ma no alle minacce”