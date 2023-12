Flachi sugli attaccanti: “Troppo turnover nuoce ai giocatori”

Un nome per l’attaccante da prendere a gennaio?

Non è facile, ci vogliono degli attaccanti forti anche nella personalità. La Fiorentina al momento manca di questo. Se guardiamo nel complesso la Fiorentina negli ultimi anni è sempre andata a migliorare. Servirebbe trovare un “Vlahovic”, un attaccante che era il fulcro del gioco offensivo, ma non è facile soprattutto a Gennaio. Io andrei avanti con Beltran e Nzola . Poi però, subentra il problema che Nzola rischia di dover saltare diverse partite per la Coppa d’Africa allora proverei a fare uno sforzo economico perché, per come la vedo, con il giusto innesto in avanti la Fiorentina può arrivare quarta.

Qual è il ruolo migliore per Beltran?

Partendo dal presupposto che tutti gli attaccanti devono dare di più, Beltran è un giocatore che preferisce la palla in profondità, gli piace attaccare gli spazi, con una punta fissa credo si possa trovare meglio. Beltran ha bisogno di centrocampisti ch e verticalizzano il gioco e al momento, Bonaventura a parte, la Fiorentina ha pochi centrocampisti che cercano l’imbucata verticale, spesso giocano in maniera orizzontale. Ci sono state partite in cui la Fiorentina ha fatto veramente fatica a trovare la giocata giusta, sono stati fatti tanti cross dalla trequarti. Cross che la maggior parte della volte, con una difesa schierata, non ti mettono in condizione di creare situazioni di pericolo. Tolto il gol di Quarta a Roma, la squadra ha avuto il pallino del gioco ma senza “pungere” più di tanto. Soprattutto gli esterni, in questo caso, dovrebbero cercare una giocata differente per mettere in condizione i compagni di arrivare al tiro.

Difesa a tre?

Penso che la Fiorentina non si debba snaturare. La squadra ha un’identità e deve andare avanti così. Il modulo lo fanno i giocatori. L’allenatore ha voluto questi giocatori che ritiene adatti per questo modulo e così deve andare avanti. Poi Italiano dev e essere bravo ad aggiungere quel qualcosa in più all’estro che ogni singolo giocatore già ha.

Che ne pensi di Samardzic?

Non mi dispiace come giocatore ma vorrei che la Fiorentina si interessasse a giocatori di altro calibro. Credo molto in Commisso, teniamocelo stretto perché finalmente ho visto un presidente che vive per la Fiorentina, un “papà presidente”. Non si vedono più presidenti del genere. Poi può avere anche i suoi difetti tutto colmato però dalla passione che ci mette. Ha investito tanto. Mi piacerebbe vedere la Fiorentina lottare con le migliori, ma ci siamo, non manca tanto, manca piacerebbe vedere la Fiorentina lottare con le migliori, ma ci siamo, non manca tanto, manca l’ultimo “saltino” in avanti.l’ultimo “saltino” in avanti.

Un tuo parere su Sottil e Ikoné

A me Sottil piace ma, alle volte, sembra un giocatore già arrivato. In complesso è un giocatore abbastanza discontinuo. Il problema è il calcio moderno, forse girano troppi soldi, che alle volte possono dare un po’ alla testa. Ai miei tempi avevano più malizia e dovevamo avere tanta grinta perché in campo c’era molta competizione. Mi dispiace la sua discontinuità perché è un giocatore che ha tanta potenza fisica, ha dribbling, calcia molto bene. Stesso discorso per quanto riguarda Ikonè. Ha qualità ma ne renda conto.

