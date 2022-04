Fiorentina-Venezia, i convocati viola: torna Odriozola, out Bonaventura

Faranno parte del gruppo viola anche Nastasic, fuori a Napoli per infortunio, e Torreira, reduce dal turno di squalifica

Sono 24 i giocatori della Fiorentina convocati da Italiano per la gara in programma domani pomeriggio (ore 16:30) al Franchi contro il Venezia. Torna a disposizione Odriozola dopo i fastidi fisici che lo avevano tenuto fuori dal campo nelle ultime settimane, mentre non ce la fa a recuperare Bonaventura.