Fiorentina Femminile: esordio vicino, ma dove giocheranno le viola?

Come riporta oggi il Corriere Fiorentino, si avvicina l’esordio della nuova Fiorentina Femminile di Sebastian De La Fuente. Dopo le quattro amichevoli giocate nel pre-campionato, tra pochi giorni le gigliate cominceranno il loro cammino nella stagione 2023-2024, ma dove disputeranno le loro partite? Sabato prossimo, infatti, la Fiorentina farà il suo esordio in campionato in casa contro il Sassuolo, con fischio di inizio alle 18.00, ma ancora non è stata decisa la sede. Al momento sono 3 le ipotesi al vaglio: il Viola Park (a porte chiuse vista l’attuale inagibilità), lo stadio Torrini di Sesto e lo stadio Franchi (nell'ultimo caso, però, c'è da dire che domenica saranno di scena i colleghi uomini contro l’Atalanta).