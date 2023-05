F. Giorgetti: “Da Nervi parole offensive. Senza di noi un Franchi alla Flaminio”

“La Signora Margiotta Nervi usa parole fuori luogo e offensive. L’amministrazione comunale ha fatto un concorso di progettazione internazionale per riqualificare un quartiere, tutelare e valorizzare lo stadio Artemio Franchi, monumento nazionale. Se non avessimo agito così sarebbe finito come il Flaminio invece noi lavoriamo per dare a firenze l’impianto migliore possibile.