Il volto dolorante e sconsolato di Giacomo Bonaventura all’uscita dal campo prima della fine del primo tempo è rimasto nella mente di tutti. E ieri gli accertamenti diagnostici hanno spazzato via l’ottimismo residuo. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il muscolo lesionato è (sebbene poco conosciuto) molto importante per i movimenti, specialmente per quelli del calciatore. Per il quotidiano l’ex Milan salterà l’Udinese e quasi certamente anche la Roma. Subito dopo, ci sarà il Parma e Bonaventura farà di tutto per recuperare anche se non è scontato. Per sopperire all’assenza di Jack Prandelli potrà contare su Castrovilli, con Borja Valero pronto a dare anche il suo contributo. L’assenza di Bonaventura sarà molto pesante per la Fiorentina, considerando che da un mese a questa parte era diventato il punto di riferimento della squadra. Adesso l’obiettivo del nativo di San Severino è quello di bruciare le tappe per tornare il prima possibile a disposizione del mister. Anche se nessuno ha intenzione di correre rischi inutili, magari pure dannosi.

