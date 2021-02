Il futuro di Prandelli è al trivio: rimane, cambia ruolo o se ne va?

Cosa succederà con Cesare Prandelli, il tifoso viola che sta salvando la sua Fiorentina? Gli scenari che potrebbero aprirsi, scrive La Nazione, sono abbastanza chiari, semmai non è ancora chiaro quale si aprirà. Il rapporto con Rocco Commisso è ottimo, il presidente farà le proprie valutazioni una volta che sarà tornato a Firenze. Certo, la scommessa del tecnico a novembre suona come una bella sfida…

Se le parti rimarranno fedeli agli accordi, il 30 giugno Prandelli non sarà più l’allenatore della Fiorentina. Con un grande ringraziamento per aver accettato di fare da guida in un periodo di smarrimento e la possibilità di un ruolo in società, magari da manager, da tramite fra allenatore e società, fra DS e presidente, fra campo e mercato. Un po’ alla Ferguson. Ma non è da scartare l’ipotesi permanenza, con un nuovo biennale che legherebbe il tecnico di Orzinuovi ai colori viola.